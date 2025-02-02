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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عارف الكويتية مهتمة بالتوسع في مصر بمجالات التعليم والصحة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، أن حجم استثماراتها في مصر بلغ نحو 120 مليون دولار، مع اعتزامها البحث عن فرص جديدة للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك، خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد المجموعة، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت.
وأكد الوزير، أن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.
وأضاف الخطيب، أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأكد وزير الاستثمار، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
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وأشار الخطيب، إلى أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
من جانبه، أكد وفد مجموعة ” عارف الاستثمارية” الكويتية حرص المجموعة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة، والذي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتلاءم مع التوجيهات الاستثمارية الحالية للشركة.
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