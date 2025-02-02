نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصناعات الغذائية ترتفع 21% إلى 6.1 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 02:12 مساءً - محمد أحمد _ سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2024، نحو 6.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار، مقابل 5.1 مليار دولار بالفترة المناظرة

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع تجاوزت المستهدفات المحددة سلفاً عند 5.8 مليار دولار بزيادة تتجاوز 300 مليون دولار.

واوضح، في بيان للمجلس لاستعراض أداء صادرات الصناعات الغذائية في 2024، أن القطاع حقق توسعاً ملحوظا في الأسواق التصديرية خلال العام الماضي، بالأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية.

ونوه إلي دعم المجلس لجهود الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

و تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2024، بقيمة 3276 مليون دولار، و تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو 20%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1168 مليون دولار بنسبة نمو 32% وتمثل 19% من إجمالي الصادرات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وجاءت الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث بقيمة 513 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، و نسبة نمو 10%.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع بقيمة 330 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نمو بلغ 42%، فيما سجلت باقي المجموعات الدولية 833 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 12%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول لأهم الدول المستوردة في 2024، بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو 23% ، يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%.

وجاءت ليبيا في المركز الثالث بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%، وأمريكا في المركز الرابع بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%، ثم فلسطين بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%.

وحققت هولندا المركز السادس بقيمة 259 مليون دولار محققة نمو 103%، والأردن بقيمة 247 مليون دولار محققة نسبة نمو 32%، والمغرب بقيمة 209 مليون دولار ونسبة نمو 68%.

وجاءت اليمن في المركز التاسع بقيمة 202 مليون دولار ونسبة نمو 9%، وفي المركز العاشر الإمارات بقيمة 195 مليون دولار ونسبة نمو 36% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

وتربعت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات في 2024 مقارنة بعام 2023، بقيمة صادرات 259 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 131 مليون دولار.

وجاءت أمريكا في المركز الثاني بقيمة صادرات 330 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 97 مليون دولار.

واحتلت السعودية المركز الثالث بقيمة صادرات 491 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 91 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 209 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 84 مليون دولار.

وجاءت فلسطين في المركز الخامس بقيمة صادرات 299 مليون دولار وقيمة نمو 70 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار.

واحتلت ليبيا المركز السابع بقيمة صادرات 333 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 65 مليون دولار، والأردن بقيمة صادرات 247 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 60 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 58 مليون دولار.

وجاءت الإمارات في المركز العاشر بقيمة صادرات 195 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 36 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

فيما،تربعت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية رأس قائمة أهم السلع الغذائية المصدرة في 2024، السلع بقيمة 532 مليون دولار ونمو 6% مقارنة بصادرات عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%.

صادرات السكر تحتل المركز الثالث في قائمة السلع المصدرة بقيمة 407 مليون دولار

واحتل السكر المركز الثالث بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%و الفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%.

وجاءت زيوت طعام في المركز الخامس بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%، وعصائر بقيمة 279 مليون دولار ونسبة نمو 77%، وبسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 269 مليون دولار ونسبة نمو 27%.

واقتنص الخضار مجمد المركز الثامن بقيمة 260 مليون دولار ونسبة نمو 26%، و زيتون مائدة بقيمة 242 مليون دولار ونسبة نمو 47%، بطاطس مجمدة بقيمة 222 مليون دولار ونسبة نمو 923%.

وحقق إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 ما قيمته 41.1 مليار دولار.