فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها.

وأوضحت الوكالة بأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

وقالت فيتش في تقريرها إن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م والذي يعتبر أعلى من متوسط التصنيف “A”، عند 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت الوكالة إلى استمرار السعودية في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

وأشارت الوكالة عن توقعاتها بأن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعاً بالنمو المتسارع في بند السفر.