مال وأعمال

فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية…

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  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 2/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 3/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 4/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 5/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 6/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 7/8
  • فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها.

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وأوضحت الوكالة بأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي وصافي الأصول الأجنبية السيادية فوق متوسطات التصنيفات “A” و “AA”، بالإضافة إلى وجود احتياطات مالية كبيرة في صورة ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.

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وقالت فيتش في تقريرها إن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيعادل 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024-2025م والذي يعتبر أعلى من متوسط التصنيف “A”، عند 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشارت الوكالة إلى استمرار السعودية في الإصلاحات المالية؛ التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

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وأشارت الوكالة عن توقعاتها بأن يشهد قطاع الصادرات غير النفطية نمواً قوياً، مع استمرار تراجع العجز في ميزان الخدمات، ومدفوعاً بالنمو المتسارع في بند السفر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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