انت الأن تتابع خبر الهند تلغي ضرائب استيراد مكونات الإلكترونيات لتعزيز التصنيع المحلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهند إلغاء ضرائب الاستيراد، التي كانت تبلغ 2.5%، على العديد من مكونات الإلكترونيات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التصنيع المحلي وتعزيز تكامل اقتصادها مع سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان، خلال خطابها أمام البرلمان أثناء عرض الميزانية الفيدرالية للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في 1 أبريل المقبل، أن بلادها لن تفرض ضرائب استيراد على الأجزاء المستخدمة في وحدات الكاميرات، بالإضافة إلى المكونات اللازمة لتجميع اللوحات الإلكترونية المطبوعة.

كما قررت الحكومة خفض الضرائب على واردات بعض المكونات الأخرى، مثل الخلايا المفتوحة المستخدمة في تصنيع شاشات العرض المسطحة والألواح الزجاجية، لتصبح 5% بدلًا من 15%.

وتعد التعريفات الجمركية الهندية على مكونات الإلكترونيات أعلى من الدول المنافسة، حيث تصل إلى 20%، أي أكثر بنسبة 5% إلى 6% مقارنة بدول مثل الصين وماليزيا، مما يمنح دولًا مثل فيتنام ميزة تنافسية كبيرة بفضل اتفاقياتها التجارية الحرة.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى دعم التوسع في الإنتاج المحلي، مما يساعد الهند على بناء مجمعات تصنيع كبرى وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة بمكونات الإلكترونيات، ما يضعها في موقع تنافسي أقوى في الأسواق العالمية.