انت الأن تتابع خبر دراسة: تعريفات ترامب الجمركية سترفع ضريبة الأسرة الأمريكية 830 دولاراً سنوياً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية مستقلة، اليوم السبت، أن التعريفات الجمركية التي يخطط لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تتسبب في ضريبة إضافية على الأسر الأمريكية المتوسطة بمبلغ 830 دولارا هذا العام.

ووفقا لتحليل أجرته "مؤسسة الضرائب" غير الربحية المستقلة، فإن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 25% على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى 10% على الصين، من شأنها أن تقلص الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 0.4% وترفع الضرائب بمقدار 1.2 تريليون دولار بين عامي 2025 و 2034، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح التحليل، أن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب خلال رئاسته السابقة (2016 - 2020)، خلفت ما يقرب من 80 مليار دولار زيادة في الضرائب على الأسر الأمريكية، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن احتفظت بمعظم تلك التعريفات، وفي مايو الماضي، أعلنت عن زيادات في التعريفات الجمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 18 مليار دولار، والتي أدت إلى زيادة ضريبية قدرها 3.6 مليار دولار.

وأشارت "مؤسسة الضرائب"، إلى أن تعريفات ترامب وبايدن رفعت الأسعار، وخفضت الإنتاج، وخفضت العمالة وأنتجت "تأثيرًا سلبيًا صافيًا على الاقتصاد الأمريكي".

وتتوافق استنتاجات المركز البحثي مع توقعات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، والذي أرسل رسالة إلى المشرعين الأمريكيين مفادها أن التعريفات الجمركية ستحفز ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، على الأقل في البداية، لكن على عكس توقعات "مؤسسة الضرائب"، زعم مكتب الميزانية أنه بعد عام 2025، لن يكون للتعريفات الجمركية أي "تأثيرات إضافية كبيرة على الأسعار".

تفاقم التضخم الغذائي في أمريكا

وحذر خبراء اقتصاد ومسؤولون تنفيذيون في صناعة الأغذية من أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون تكاليف أعلى للحوم والخضروات والفواكه مع فرض رئيس البلاد، دونالد ترامب، رسومًا جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية المقدرة 25%.

وذكرت شبكة "إم إس إن" الأمريكية، أن الزيادات في الأسعار تأتي في وقت تقترب فيه أسعار لحوم البقر من مستويات قياسية مرتفعة، مع زيادة تكاليف البيض بعد أن قضى فيروس أنفلونزا الطيور على ملايين الدجاجات البياضة، وأدى إلى خفض إنتاج الحليب في ولاية كاليفورنيا - أكبر مُنتِج لتلك السلعة - بسبب الأبقار الحلوب المصابة به.

وكانت الولايات المتحدة قد استوردت سلعًا زراعية بقيمة 195.9 مليار دولار من الموردين حول العالم خلال عام 2023، من بينها نحو 86 مليار دولار من المكسيك وكندا، الموردان الرئيسيان اللذان يمثلان 44% من إجمالي الاستيراد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية والجمارك الأمريكية.

كما أن ما يصل إلى 40% من المنتجات الطازجة المباعة في متاجر الأغذية الأمريكية هي منتجات مستوردة، وفقًا للرابطة الوطنية للعاملين في مجال محلات البقالة.

ويأتي نحو ثلثي واردات الولايات المتحدة من الخضروات ونصف وارداتها من الفاكهة والمكسرات من المكسيك، بما في ذلك نحو 90% من الأفوكادو، وما يصل إلى 35% من عصير البرتقال، و20% من الفراولة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ولفت الخبير الاقتصادي في جامعة ولاية ميشيجان، ديفيد أورتيجا، إلى أن التهديد بالرسوم الجمركية وحده يمكن أن يتسبب في التضخم، موضحًا أن شركات الأغذية تسارع إلى وضع خطط طوارئ لتوفير المصادر التي قد تحصل منها على هذه المنتجات في حال فُرضت تلك الرسوم الجمركية، وذلك يضيف تكلفة إلى عملياتها.

وفيما يتعلق بأسعار لحوم البقر المرتفعة، يرى المحللون أن التعريفات الجمركية أو الاضطرابات التجارية قد تؤثر في المنتجات؛ بدايةً من لحم البقر المفروم إلى شرائح اللحم، في ظل استيراد الولايات المتحدة لأكثر من مليون رأس ماشية من المكسيك سنويًا قبل أن تمنع ذلك في أواخر شهر نوفمبر الماضي بسبب اكتشاف آفة في المكسيك.

وبالنسبة لكندا، فإنه يتم شحن عدد من ماشيتها إلى الولايات المتحدة لتسمينها وذبحها.

كما ارتفع الطلب على لحوم البقر في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 38 عامًا العام الماضي على الرغم من الأسعار القياسية التي بلغت 5.67 دولار للرطل في سبتمبر الماضي، وأقل قليلاً من ذلك في شهر ديسمبر الماضي، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

فيما عوّضت الزيادة في الواردات وأوزان الماشية الثقيلة قطعان الماشية المحلية الأصغر حجمًا وانخفاض مخزونات الماشية في الولايات المتحدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بسبب الجفاف الذي قلص أراضي الرعي.

وكان ترامب قد حدد الموعد النهائي لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا في الأول من فبراير الجاري، ما لم تتحرك الدولتان لوقف تدفقات المهاجرين غير الشرعيين وتمرير مخدر "الفنتانيل" الأفيوني القاتل إلى الولايات المتحدة.