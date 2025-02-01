نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تعظيم الإنتاج المحلي من مصافي التكرير للمساهمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 1 فبراير 2025 04:11 مساءً - أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية تعظيم الإنتاج المحلي من مصافي التكرير للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ومن ثم دعم الالتزام بسداد مستحقات شركاء الاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركه أسيوط لتكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشدد الوزير على أن الالتزام بإجراءات السلامة و أنظمتها داخل مواقع العمل يعد أمراً بالغ الأهمية ولا يمكن الحيود عنه مهما كانت التحديات.

كما وجه بالتركيز على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموارد المياه بالشركة و التوسع في ممارسات الاستدامة البيئية.

وأشار الوزير إلى الدور المجتمعي البارز لقطاع البترول في محافظات صعيد مصر والذي كان محل إشادة من نواب البرلمان، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود والمساهمات المستمرة لشركة أسيوط التكرير في تنفيذ مشاريع تنموية تحسن من جودة الحياة للمواطنين وتسهم في تطوير التعليم والرعاية الصحية.

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واستعرض الكيميائي ماجد الكردي رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول في بداية كلمته مؤشرات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتطبيق أنظمة العمل الآمنة بالشركة مما ساهم تحقيق الهدف (صفر حوادث) خلال عام 2024.

كما استعرض ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم 2025/2026 والتي تستهدف تكرير 4.2 مليون طن بترول خام بهدف استغلال كامل الطاقات التكريرية للشركة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية المختلفة وتعظيم إنتاجية مجمع البنزين عالي الاوكتين.

واستعرض المشروعات الجديدة بشركة أسيوط التي تتضمن العمل على عدة محاور وتشمل مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركة، ومشروعات الإحلال والتجديد، وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة، علاوة على التوسعات الإنتاجية الجديدة متمثلة في المشروع الجاري تنفيذه لإنشاء مجمع تقطير ومشروع استرجاع الغازات لإنتاج النافتا والبوتاجاز، و خطوات التكامل مع المجمع الإنتاجي الجديد الجاري تنفيذه لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).

كما تم استعراض حزمة المشروعات المتقدمة لترشيد موارد الطاقة وموارد المياه وخفض الانبعاثات التي تقوم بتنفيذها شركة أسيوط.