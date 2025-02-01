نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 1 فبراير 2025 04:11 مساءً - ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديو كونفرانس اجتماعات الجمعيات العامة لمناقشة واعتماد الموازنات الاستثمارية لشركات النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول وأنابيب البترول عن العام المالي المقبل2025/2026 بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وخلال الاجتماعات، شدد المهندس كريم بدوي على ضرورة دراسة السبل المثلى لاستغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في مصافي التكرير بالسويس، بما يسهم في زيادة كميات الزيت الخام المٌكرر.

يأتي ذلك ضمن المحور الثاني من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الذي يهدف لتعظيم القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المتطورة لمصافي التكرير المصرية التي شهدت تحديثًا شاملًا خلال السنوات الأخيرة.

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أكد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة كشريان رئيسي لنقل وتوزيع المنتجات البترولية الحيوية إلى جميع مناطق الاستهلاك، موجهاً الشركة بسرعة وضع خطة عمل لحماية خطوط نقل البترول التي تعبر في مدن ومناطق حيوية، والعمل بالتنسيق مع المحليات على تحديد جميع الآليات والضوابط الكفيلة بعدم تعرض هذه الخطوط للكسر أثناء أعمال الإنشاءات أو الحفر في حرم هذه الخطوط حفاظاً على السلامة العامة.

واستعرض المهندس محمد عبدالله حسن رئيس شركة النصر للبترول ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي القادم واستكمال خطة التطوير والتنمية في الوحدات الإنتاجية للشركة، كما استعرض ماتم من تطوير في أنظمة السلامة والصحة المهنية وتزويد منشآت الشركة ومرافقها بأحدث أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء الآلي، كما أشار إلى تنفيذ حزمة كبيرة من مشروعات التحول الرقمي لتطوير منظومة التشغيل بالشركة.

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ومن جانبه استعرض الكيميائي هشام فتحي مستهدفات الشركة واستثماراتها خلال العام المالي المقبل لتعزيز الأداء الإنتاجي لافتاً إلى تحقيق أعلى مؤشرات الحفاظ على السلامة داخل الشركة كنتيجة لحزمة الإجراءات التي اتبعتها الشركة لتحسين أداء السلامة والصحة المهنية، والعمل على تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات وتكامل الأصول، بالإضافة إلى الإجراءات المهمة لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة بالشركة.

ومن جانبه عرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول خطط الشركة في مجال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الخطوط، و مشروعات دعم قدرات شبكة الخطوط في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول.

شارك في أعمال الجمعيات العامة المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه، والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة، والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع، والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، والأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة والمشرف عليها، واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية، والأستاذ يحيى الروبي مستشار الوزير للشئون القانونية، والمحاسب محمد راغب وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.