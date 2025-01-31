انت الأن تتابع خبر سهم "أبل" يرتفع بأكثر من 2% خلال تعاملات الجمعة بدعم الأرباح والإيرادات الفصلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سهم شركة أبل الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأكثر من 2 % بدعم الإعلان عن الأرباح والإيرادات الفصلية والتي تجاوزت التوقعات.

وبحلول الساعة 3:20 مساء بتوقيت جرينتش، زاد سعر سهم "أبل" في التعاملات بأكثر من 2% عند مستوى 243 دولار للسهم.

وأعلنت شركة أبل عن أرباحها للربع المالي الأول بعد انتهاء التداول أمس الخميس، متجاوزة التوقعات في الخطوط العلوية والسفلية ولكنها أقل من إيرادات آيفون، فيما كانت المبيعات من منطقة الصين الكبرى للشركة أقل من توقعات وول ستريت في الربع.

وأعلنت أبل عن أرباح للسهم الواحد بلغت 2.40 دولار على إيرادات بلغت 124.3 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون ربحية للسهم الواحد تبلغ 2.35 دولار وإيرادات تبلغ 124.1 مليار دولار.

وحقق قطاع آيفون من أبل 69.1 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 71 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 69.7 مليار دولار التي أعلنت عنها الشركة للقطاع في العام الماضي. حققت أعمال الخدمات الخاصة بالشركة 26.3 مليار دولار من الإيرادات، بما يتماشى مع توقعات وول ستريت.

وبلغت مبيعات الصين الكبرى 18.5 مليار دولار. وكان وول ستريت يتوقع 21.5 مليار دولار.

وكانت الصين منطقة مشاكل مستمرة لشركة آبل على مدار العامين الماضيين، وانخفضت المبيعات في المنطقة بنسبة 8% في عام 2024، وهبطت إلى 66.9 مليار دولار، و2% في عام 2023، وألقت Apple باللوم على ضعف الرنمينبي مقابل الدولار وانخفاض مبيعات iPhone وiPad.

وفقًا لتقديرات IDC وCanalys، انخفضت حصة آيفون الإجمالية في السوق بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الرابع إلى 23% على الرغم من زيادة السوق الأوسع لشحنات الهواتف الذكية بنسبة 3%.

وبدأت Apple حملتها الكبيرة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر، حيث أصدرت أول مجموعة من تحديثات Apple Intelligence.

ومن المفترض أن يعمل البرنامج كميزة رئيسية لإغراء المستهلكين بالترقية إلى أحدث وأفضل هواتف الشركة الذكية، خط iPhone 16، لكن المحللين يخشون أنه ليس المحفز الذي كانت وول ستريت تأمله في البداية.

وستستمر Apple في إصدار تحديثات Apple Intelligence على مدار العام، مما يعزز قدراتها بوظائف أكثر فائدة، بما في ذلك القدرة على جمع المعلومات عبر تطبيقات متعددة من واجهة واحدة.