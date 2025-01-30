رئيس المجلس: 1.5 مليار دولار صادرات الصناعات الطبية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يناير 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبو زيد _ يستهدف المجلس التصديري للصناعات الطبية نمو صادرات القطاع 50% إلى 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو مليار دولار في 2024.

وقال الدكتور محي حافظ، رئيس المجلس، إنه يعمل وفق خطة إستراتيجية لتحقيق هدف 3 مليارات دولار صادرات الصناعات الطبية بحلول 2030.

وأشار حافظ، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى نمو صادرات مصر من القطاع بنسبة 23% العام الماضي؛ نتيجة توسع أفقي بدخول شركات جديدة إلى سوق التصدير، ورأسي بزيادة حجم الصادرات القائمة.

التوسع في الصادرات إلى آسيا وأمريكا اللاتينية

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية استهداف تعزيز الصادرات إلى أسواق جديدة، وبخاصة في آسيا، مع تطلعات للتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، باعتبارها ذات فرص كبيرة للنمو.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال حافظ إن المجلس مستمر في دعم الشركات المصدّرة بتذليل العقبات وتوفير برامج تدريبية وخدمات استشارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تحسين جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية

وأضاف أن “التصديري للصناعات الطبية” يكثف العمل على تحسين جودة المنتجات المصرية؛ لتلبية المعايير العالمية وتعزيز سمعة المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محي حافظ أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة؛ لتوفير بيئة داعمة للصادرات، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك لضمان الاستدامة والنمو على المدى الطويل.

وبحسب بيان سابق للمجلس، زادت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية واللقاحات البيطرية 26% إلى 393 مليون دولار عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

كما نمت صادرات المستلزمات والأجهزة الطبية 36% إلى 192 مليون دولار، وصادرات مستحضرات التجميل 7% إلى 227 مليون دولار عام 2024.