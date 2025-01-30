الاقتصاد السعودي ينمو 1.3% في عام 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 يناير 2025 05:08 مساءً - العربية نت _ أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.3% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الرابع من 2023، كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعاً بالنمو على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.

وحققت الأنشطة غير النفطية في المملكة ارتفاعاً بنسبة 4.6%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4%، والأنشطة غير الحكومية بنسبة 2.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

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وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.5% على أساس ربعي.

وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، فإن السعودية حققت إنجازا كبيرا في القطاع غير النفطي مما دعم النمو وعوض تباطؤ القطاع النفطي.

وأضافت في مقابلة سابقة، مع “العربية Business”، أن النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.1%، ولكن في عامي 2025 و2026، سيترفع النمو إلى 4.7% بسبب زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.