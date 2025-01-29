نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: بدء اجتماعات اللجان الاستشارية الأسبوع المقبل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، بعد ذلك للحديث إلى بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بهذه الخطوة التي تمثل شاهدًا قويًا على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الفلسطينيين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.

وفي هذا السياق، نوه إلى حضوره فعاليات إطلاق “صندوق تحيا مصر” أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لقطاع غزة، تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن شاحنات محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية؛ لإغاثة سكان القطاع.

وعقب ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء المصري عن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025 “، التي عقدت هذا العام تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، لافتًا إلى أن هذه المشاركة كانت فرصة جيدة لحضور عدد من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين؛ لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية؛ وهو ما أتاح الفرصة لمناقشة العمل على جذب استثمارات جديدة إلى مصر.

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ولخص الدكتور مصطفى مدبولي انطباعاته عن مشاركته في منتدى دافوس بالإشارة إلى أنه لمس نظرة إيجابية لدى المشاركين في المنتدى عما يشهده الاقتصاد المصري من خطوات مهمة، وما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في سبيل تحفيز وتعزيز نموه، وتشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مختلف قطاعاته.

وأشار رئيس الوزراء إلى لقائه أمس بأعضاء “اللجان الاستشارية المُتخصصة” في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها لإرساء دعائم عمل هذه اللجان؛ التى تستهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وقال مدبولي:” نهدف من تشكيل تلك اللجان إلى العمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع القطاع الخاص، والاستفادة من رؤاهم وأطروحاتهم فيما يخص الملفات الاقتصادية المختلفة”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستبدأ اجتماعات اللجان الاستشارية، بحضور الوزراء المعنيين بكل لجنة؛ لبحث الرؤى والمقترحات المقدمة من جانب أعضائها.