مصر تعلن وصول سفينة الحفر “سايبم 10000” لبدء…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:14 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، وصول سفينة الحفر ” سايبم 10000″ إلى المياه المصرية أمس الثلاثاء، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذه الأنشطة تستهدف التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي التزاماً باستئناف خطط تنمية الحقل، التى تم الاتفاق عليها مع شركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل، وبدء حفر الآبار الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025.