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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة اقتصادية برئاسة وزير الاستثمار لمناطق المال والأعمال من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:14 مساءً - دوت الخليج_ ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال” تتبع مجلس الوزراء، ويكون المهندس حسن الخطيب، الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق.
وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي.
كما تعمل على تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وزيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
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