مدبولي: ضوابط لتحفيز الاستثمارات العقارية وتعزيز الموارد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 يناير 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًا كبيرًا، ويجب العمل على وضع ضوابط تشجيعية لتحفيز غير المصريين على شراء الوحدات العقارية داخل مصر، بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن المجموعة المعنية قد ناقشت العديد من الأفكار حول هذا الموضوع، وأن الهدف الأساسي هو وضع إجراءات تمثيلية تتعلق بكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون أساسًا لتطبيق هذه الضوابط.

وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى جذب الموارد الدولارية إلى الاقتصاد من خلال تحفيز الأجانب على استثمار أموالهم في العقارات، مشيرًا إلى أن هذه الأموال ستدخل المؤسسات المصرفية المصرية وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الموارد الدولارية التي تدخل مصر ستُسهم بشكل إيجابي في زيادة إيرادات الدولة، وستنعكس على تعزيز وضع الاقتصاد المصري بشكل عام.