رئيس الوزراء: مصر قادرة على مضاعفة أرقام السياحة لتتجاوز 30…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 06:18 مساءً - يارا الجنايني _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن قطاع السياحة حقق تقدمًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث وصل عدد السياح إلى 15.7 مليون سائح، وهو أعلى رقم تحققه السياحة المصرية منذ عام 2010

وأكد أن هذا الرقم يعكس نجاحًا كبيرًا رغم التحديات الجيوسياسية التي أثرت على السياحة في بعض الدول.

وأوضح مدبولي خلال لقاءه بأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، أن الهدف كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح في عام 2024، ولكن بسبب الظروف الدولية، لم يتحقق الرقم المستهدف، رغم أن 15.7 مليون سائح يعد رقمًا تاريخيًا.

وأشار إلى أن الخبراء والعاملين في قطاع السياحة يرون أن مصر قادرة على مضاعفة هذا الرقم خلال فترة قصيرة، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذا الهدف قابل للتحقيق وأنه يجب وضع خطط واضحة ومحددة للوصول إلى هذا الرقم الطموح، مشيرًا إلى أهمية تحديد مستهدفات سنوية قابلة للتحقيق بدءًا من عام 2025، بحيث يتم تحديد الرقم المستهدف لكل سنة ومتابعة التنفيذ بشكل دوري لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

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وأضاف مدبولي، أن العمل الجماعي بين الحكومة والقطاع الخاص والعاملين في صناعة السياحة سيكون مفتاح النجاح لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن اللجنة المتخصصة التي تضم قامات كبيرة في قطاع السياحة ستسهم بشكل كبير في وضع الخطط وتنفيذها على أرض الواقع.