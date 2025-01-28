وزير التموين: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتأمين مخزونات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد الوزير، خلال اجتماعه مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية التعاون مع الموردين و المنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.

وأشار “فاروق” إلى أن معارض “أهلاً رمضان” ستنطلق في جميع المحافظات الشهر المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وزير التموين على تكثيف اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.

من جانبهم، أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

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أوضحوا أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق استقرار الأسواق.