معتز رسلان: تدفق الاستثمارات ليس سهلا ويتطلب الكثير من الخطط…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:14 مساءً - سمر السيد _ قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن هناك مقولة بأن الاستثمار يعد هو الوجه الآخر للثقة، وهذه المقولة تجسد واقع الاستثمار اليوم في ظل التوترات الجيوسياسية، و الأزمات العالمية المتلاحقة، و حالة عدم اليقين التي خيمت على الكثير من دول العالم في السنوات الماضية.

أضاف في كلمته خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، مساء أمس الإثنين، تحت عنوان الاستثمار في مصر..الفرص والتحديات، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وذلك بحضور وزير الاستثمار، أن المستثمرين يبحثون دائمًا عن الفرص الآمنة والواعدة ومناخ الأعمال الخالي من القيود.

أشار إلى أن الطريق في ملف تدفق الاستثمارات ليس سهلًا، ويتطلب الكثير من الخطط والاستراتيجيات.

وتابع إن ملف الاستثمار في مصر عانى من إرث ثقيل وتحديات وأزمات هائلة استمرت لسنوات طويلة، لافتًا إلى أنه رغم إيمان الحكومات المتعاقبة بأهمية هذا الملف لم تنجح في رسم خارطة طريق لمستقبله، وهو ما أضاع على مصر الكثير من الفرص الاستثمارية التي انتقلت إلى بلدان مجاورة

ولفت إلى المثال الشهير وهو أن تأتي متأخرًا خيرًا مما لا تأتي، منوهًا إلى أن ملف الاستثمار حظي بأهمية كبيرة من الدولة المصرية، وتحاول الحكومة تهيئة مناخ الاعمال من بنية تشريعية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الطاقة وإبرام الاتفاقيات التجارية وطرح فرص ضخمة للشراكات العربية، وهذه الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها.

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ونوه إلى أنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي توقعت مؤسسة فيتش سلوشنز أن تكون مصر في طليعة الدول المستقبلة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري.

كما أشار إلى إحصاءات البنك المركزي المصري المصري بشأن بلوغ حجم صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024 نحو 46 مليار دولار مرتفعًا بـ 11 ضعفًا عن العام المالي 2013/ 2014.