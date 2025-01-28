رئيس مجلس الإدارة: 10 آلاف طن صادرات أفريكانا من الحاصلات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة أفريكانا للحاصلات الزراعية، إنها تصدِّر 8 – 10 آلاف طن سنويًا إلى أسواق عربية وإفريقية وأوروبية.

وأوضح منصور، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المنتجات المصدرة تشمل: البطاطس، والفاصوليا البيضاء، والبصل، إضافة إلى بعض الموالح، مثل: المانجو.

الالتزام بأساليب زراعية دقيقة لضمان جودة المنتجات التصديرية

وأشار منصور إلى اتباع أساليب زراعية دقيقة، واستخدام مواد تتوافق مع اشتراطات الأسواق التصديرية، مؤكدًا إيلاء الشركة اهتمامًا خاصًا بجودة المنتجات، خاصة البطاطس، التي تصنَّع تحت إشراف مباشر.

وأشار منصور إلى أن الشركة تعمل في مختلف القطاعات الزراعية؛ بما في ذلك الفاكهة والخضروات، إضافة إلى المجمدات.

وقال رئيس شركة أفريكانا إن أزمة الملاحة في البحر الأحمر رفعت أسعار الحاويات وزادت تكاليف بعض الخطوط؛ ما أثر على تكلفة الصادرات.

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وأوضح أن الشركة اتجهت في التعامل مع هذا التحدي إلى فتح أسواق جديدة في غرب إفريقيا، واستخدام النقل البري؛ لتصدير المنتجات إلى دول الخليج، رغم التكاليف المرتفعة للمبردات.

وأكد منصور أهمية الزيارات الحكومية للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أنها تسهم في فتح آفاق جديدة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية؛ بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد النقد الأجنبي ودخل الدولة.