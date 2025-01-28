شركة G.F.G للسبائك تضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة خطوط…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شركة G.F.G للسبائك، إنها تخطط لتنفيذ توسعات جديدة ورفع كفاءة خطوط إنتاجها لاستيعاب الطلب على منتج الألماظ المختبري، مفضلًا عدم الكشف عن حجم الاستثمارات المتوقعة.

وأوضح ميلاد، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن “G.F.G” طرحت منتج الألماظ المختبري خلال ديسمبر الماضي لتنفرد به في السوق المحلية.

ونوّه بأن الشركة تستورد خامات الألماظ المختبري وتعيد تجميعها وتشكيلها محليًا من خلال خطوط إنتاج المنتجات الذهبية ولا تحتاج إلى ماكينات مختلفة؛ “فالفارق في الموديلات فقط”.

وتوقَّع ميلاد ارتفاع الإقبال على الألماظ المختبري مع زيادة معرفة المستهلكين بالمنتج، وبدعم من سعره التنافسي، مضيفا: “من الممكن أن يشتري المستهلكين خاتم ألماظ مختبري بقيمة 10 آلاف جنيه”.

وأوضح وحدة قياس الألماظ المختبري القيراط، وسعره يمثل حوالي 25% من سعر الألماظ المعتاد، مؤكدا أنه يحتوي على المكون الكيميائي والشكل نفسه، ولا يميز بالعين المجردة.

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وقال ميلاد إن المنتج معروف ومنتشر في أوروبا وأمريكا وبدأ في الانتشار بالأسواق العربية، موضحًا أنه ألماظ موَّلد معمليًا، ومن حق المستهلك المصري تجربته للتعرف عليه وقياس مدى تقبله.

وفي سياق مرتبط، قال رئيس مجلس إدارة شركة G.F.G إنها لا تصدّر منتجات السبائك إلى الأسواق الخارجية، وتكتفي ببيعها محليًا؛ نظرًا لتوافر السبائك في جميع دول العالم.