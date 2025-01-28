نعرض لكم الان تفاصيل خبر “داي إنفراستركشر” تجهز الدراسات البنكية لمشروع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:08 مساءً - سمر السيد _ تعكف شركة داي إنفراستركشر الألمانية (DAI Infrastrukturk) على إعداد الدراسات البنكية لمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركائها: سيمنز، وكي بي أر، ونافتومار، وتكنومنت، وجاما.

وتوقع مراد سامي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات عبر Zoom لنشرة دوت الخليج، انتهاء الدراسات خلال شهر ونصف إلى شهرين قبل عرضها على البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى.

وأوضح سامي أن دراسات المشروع ستعرض أيضًا على صندوق مصر السيادي، ووزارة الكهرباء، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استثمارات المشروع تقارب 11 مليار دولار.. وبدء الإنتاج الربع الأخير من 2028

وأشار إلى أن حجم الإنتاج المتوقع للمشروع 1.6 مليون طن سنويًا، ومن المستهدف تصديره بالكامل لمؤسسات ألمانية ويونانية عملاقة بموجب خطابات نوايا وقعتها الشركة، لافتًا إلى استثمارات المشروع تقارب 11 مليار دولار.

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الاستعانة ببنوك ومؤسسات تمويل لتدبير 80% من التكاليف

ونوّه بأن “داي انفراستركشر” ستمول 20% من استثمارات المشروع، فيما تدبّر النسبة المتبقية (80%) من مؤسسات تمويلية، متوقعًا بدء الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2028 أو الربع الأول من 2029،

وأكد سامي الأهمية القصوى للمشروع في استبدال مصادر الطاقة الرئيسة الملوثة للبيئة، كالغاز الطبيعي والسولار، بالأمونيا الخضراء في تشغيل السفن والمراكب العملاقة، دون انبعاثات كربونية مصاحبة.

ولفت إلى أن اليونان تمتلك نحو 40% من سوق مراكب النقل العملاقة عالميًا، وقد تكون الأكثر تأثرًا من منظومة التحول الطاقي واستعمال المصادر الخضراء التي تستهدفها الموانئ الأوروبية؛ لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن هذه التحول سيجري تدريجيًا، لارتباط الأمر بتهيئة المراكب لاستبدال مصادر الطاقة.

وأوضح أن شركة سيمنز الألمانية ستوفر المحلل الكهربائي Electolyser، وهو المكون الأساسي اللازم لتنفيذ المشروع، بجانب كي بي أر KBR، المدرجة في بورصة نيويورك، والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الأمونيا الخضراء.

وتابع: وتتولى شركة تكنومنت مقاولات المشروع، وتعمل جاما مقاول من الباطن، وتمتلك سابقة أعمال في مشروع بن بان للطاقة الشمسية.

سوق الهيدروجين الأخضر في مصر واعدة.. وتضافر الجهود مطلوب لإنجاح الاستثمارات الضخمة

وقال إن سوق الهيدروجين الأخضر في مصر واعد للغاية، متوقعًا تحقيق القاهرة ريادة عالمية في هذا المجال، مع إمكانية تصدير الإنتاج إلى قارتي آسيا وأوروبا، مستندًا في ذلك إلى عدة مقومات أبرزها: الموقع الجغرافي، وتوافر المناخ الملائم، والبنية التحتية المناسبة.

وشدد مراد سامي على أهمية تضافر الجهود لإنجاح مثل هذه المشروعات، في ضوء ارتفاع حجم استثماراتها، لتكون بمثابة تجربة مشجعة لتسهيل تدفق المزيد من الاستثمارات الشبيهة.

ونوّه بأن هذا المشروع، الصديق للبيئة، سيوفر الخبرة والتدريب لعمالة ومهندسين مصريين في إنتاج الأمونيا الخضراء عبر معاهد صغيرة أنشأت خصيصًا لهذا الغرض، مبينًا أنه سيتيح 800 – 1000 فرصة عمل خلال الإنشاءات.

وتعمل “داي انفراستركشر” في مجال تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمستثمرين الدوليين في مجالات البنية التحتية والطاقات البديلة والتقليدية، وتقديم المشورة بشأن حلول تمويل وإعادة تمويل جديدة ومؤمنة.