مال وأعمال

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الرقائق والصلب والأدوية

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  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الرقائق والصلب والأدوية 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية على الرقائق والصلب والأدوية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 01:11 مساءً - سكاي نيوز _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات رقائق الكمبيوتر والأدوية والصلب في محاولة لحمل المنتجين على صنعها في الولايات المتحدة.

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وأضاف ترامب، متحدثا في ناديه للجولف في دورال أمام المشرعين الجمهوريين، إنه سيفرض أيضا رسوما جمركية على الألمنيوم والنحاس، وهما المعدنان اللازمان لإنتاج المعدات العسكرية الأمريكية.

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وقال “علينا أن نعيد إنتاج (هذه الأشياء) إلى بلادنا”.

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ويرى المحللون إن تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس والألومنيوم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين المحليين بسبب نقص الإنتاج المحلي والوقت الذي قد يستغرقه تجديد الصناعة.

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وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض تكاليف المعيشة على الأمريكيين الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع التضخم في النصف الأول من ولاية سلفه جو بايدن.

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ومع ذلك، يزعم المحللون أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات لدعم قطاع التصنيع في البلاد، وهو أحد وعوده الأخرى، قد تقوض تعهده بخفض الأسعار.

وبهذا الصدد، قال كيران وليامز رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى (إن تاتش كابيتال ماركتس) لوكالة : “ستظل الرسوم الجمركية في بؤرة الاهتمام في الوقت الحالي،… خاصة مع اقترابنا من الموعد النهائي الذي يحل في مطلع فبراير للجولة الأولى من الرسوم الجمركية”.

وكان ترامب قد لوح بإمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير، وهدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي والصين أيضا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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