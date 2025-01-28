نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب ينخفض بأكثر من 1% وسط عمليات بيع مكثفة بعد اهتمام… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بأكثر من 1% متراجعة عن مستويات مرتفعة سجلتها في الجلسة السابقة وسط عمليات بيع مكثفة بسبب تزايد الاهتمام بشركة ديب سيك DeepSeek الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي.

وكان تراجع المعدن الأصفر، مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون القرار الخاص بمعدلات الفائدة الذي سيصدر عن أول اجتماع للفيدرالي الأمريكي في عام 2025 والمقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 1.3% إلى 2755.89 دولاراً للأونصة، بعد تداوله قرب مستويات قياسية يوم الجمعة.

في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 لتصل إلى 2737.10 دولاراً للأونصة.

وأدت التراجعات الحادة في أسواق الأسهم العالمية إلى انحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذين اتجهوا إلى أصول أخرى، إذ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع بينما سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر.

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وأطلقت شركة ديب سيك DeepSeek الصينية تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي تقول إنه مماثل للتطبيقات الرائدة في الولايات المتحدة أو أفضل منها وجرى تطويره مقابل كلفة بسيطة مقارنة بها.

وقال بارت ميليك، رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي سكيوريتيز: “عمليات البيع هذه مدفوعة إلى حد بعيد بسوق الأسهم بوجه عام… نحن نشهد نوعا من أزمة السيولة”.

وجاءت عمليات البيع قبيل أول اجتماع لمجلس الفيدرالي الأمريكي هذا العام، إذ من المتوقع بشدة أن يبقي صناع السياسات أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME.

ومع ذلك، سوف ينصب تركيز المستثمرين على أي مؤشرات تتعلق بالسياسة النقدية في المستقبل مع بدء الرئيس الأميركي دونالد ترامب فترة ولايته الثانية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 29.99 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 2.9% إلى 959.96 دولار وانخفض البلاتين 0.4% إلى 945.45 دولار.

معدلات الفائدة الأمريكية

من المتوقع أن يُبقي صناع السياسات في الفدرالي الأميركي، معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 إلى 4.50% وذلك خلال اجتماعهم يومي 28 و29 يناير، لكن المسألة الأهم هي كيف سيواجه الفيدرالي الأمريكي التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل ملامح الاقتصاد هذا العام بما يشمل المطالبات بأن يستمر الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض.

وخفض الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة القياسي نقطة مئوية كاملة العام الماضي.

وأبقت البيانات منذ الاجتماع الأخير للمجلس يومي 17 و18 ديسمبر على وجهة النظر الأساسية بين المسؤولين بأن التضخم سيستمر في التحرك نحو اثنين في المئة مع انخفاض معدل البطالة واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

وقد تتضاءل جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم إذا أدت سياسات ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تضخمية، إلى دفع البنك المركزي المصري الأميركي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال صندوق “إس.بي.دي آر جولد شيرز”، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب على مستوى العالم، إن حيازاته انخفضت بنسبة 0.47% إلى 860.17 طن يوم الجمعة من 864.19 طن يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.52 دولاراً للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 979.72 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 945.20 دولاراً.