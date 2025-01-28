مال وأعمال

وزير الاستثمار: نستهدف خلق مناخ أكثر تنافسية وجاذبية…

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  • وزير الاستثمار: نستهدف خلق مناخ أكثر تنافسية وجاذبية… 11/11

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: نستهدف خلق مناخ أكثر تنافسية وجاذبية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:11 صباحاً - سمر السيد_ قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

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وأكد الخطيب خلال اللقاء مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، في فعاليات الندوة التي أقيمت تحت عنوان الاستثمار في مصر..الفرص والتحديات، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

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واستعرض جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.

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وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

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وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية استقرار ووضوح السياسات النقدية والمالية والتجارية للدولة، ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى وضوح دور الدولة في الاقتصاد ليصبح الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية جاذبة، فضلا عن وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، و تخفيف الأعباء على كاهل المستثمر مع توحيد جهة التعامل وتوحيد جهة التحصيل، ودعم التحول الرقمي وإنشاء منصة واحدة للتراخيص.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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