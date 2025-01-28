نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء يستقبل ممثلي المجلس التصديري للصناعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، عددًا من ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، برئاسة الدكتور محي حافظ، بحضور قيادات الهيئة وأعضاء المجلس، لمناقشة سبل تعزيز الصادرات الطبية المصرية.

وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الطبية المصدرة، والتركيز على تحديد الدول المستهدفة للتصدير بهدف توقيع مذكرات تفاهم معها لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري وإدارة التصدير بهيئة الدواء المصرية لدعم حركة التصدير، ومناقشة القضايا الخاصة بالتحديات المتعلقة بمواصفات المستحضرات التجميلية، وصلاحية الموافقات التصديرية.

وخلال اللقاء أكد الغمراوي أهمية اللقاء مع أعضاء المجلس التصديري، وثقته في قدرة المجلس على مواجهة كافة التحديات الخاصة بعملية تعزير صادرات الدواء المصرية للخارج، وقدرة هيئة الدواء المصرية على تعظيم الشراكة والتعاون مع المجلس، ودعم كافة الملفات المتعلقة به، وتقديم كافة الخبرات والتيسيرات من خلال السياسات العامة المرنة والحوكمة الرشيدة والتعاون مع كافة الجهات المعنية في شراكة استراتيجية متعددة الأطراف لتحقيق التوجيهات السياسية الخاصة بزيادة الصادرات الدوائية.

وأشار الدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى أهمية ملف التصدير، وأثنى على دور هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في عدة دول مختلفة من كافة قارات العالم، ورؤيتها الخاصة بتوطين المستحضرات الطبية المصرية بالقارة الإفريقية.

وأكد حافظ تقارب وجهات النظر بين هيئة الدواء والمجلس التصديري، والعمل معاً من أجل مستقبل صادرات الدواء المصرية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد الجانبان أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية، للوصول إلى تحقيق رؤية الدولة الخاصة بتعزيز التعاون ودعم الصادرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الرائدة في تصدير الصناعات الطبية والدوائية.

شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، دكتور حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، دكتور ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق.

ومن المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.خالد عليان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للمستلزمات الطبية)، د.محمد صلاح، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للتجميل)، د.بيتر مكرم، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.رياض أرمانيوس، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. جوزيف اسحاق، المستشار الفني للمجلس التصديري للصناعات الطبية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحاور وتبادل وجهات النظر والأطروحات والحلول مع شركاء الصناعة، والعمل على دعم صادرات الدواء المصرية.