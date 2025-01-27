وزير الطيران يلتقي وزير النقل والمواصلات القطري لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 08:12 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير النقل والمواصلات بدولة قطر، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة .

وبحث اللقاء التعاون الثنائي بين مصر وقطر بمختلف مجالات الطيران المدني، كما تم استعراض سبل تعزيز العلاقات المشتركة، خاصة في مجالات النقل الجوي من بينها دعم أطر التعاون المشترك في مجال الخدمات الملاحية والتدريب وتطوير أساليب التشغيل .

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل والمواصلات القطري، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائيه التي تجمع بين البلدين، مشيدًا بالتعاون البناء الذي يربط بين الجانبين بمختلف مجالات الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وقطر، وتبادل الخبرات فى مجالات الطيران المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في كل من البلدين.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير للدعم الفني الذي قدمته الهيئة العامة للطيران المدني القطري، فيما يتعلق بالتدريب التمثيلي (ATC Simulator) لعدد من كوادر المراقبة الجوية خلال شهر نوفمبر الماضي بمركز الدوحة للمراقبة الجوية .

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ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني عن سعادته بزيارة مصر، وبخاصة أنها تُعد أول زيارة رسمية له خارج قطر، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الدعوة لوزير الطيران المدنى لزياره قطر فى الوقت المناسب له .

وأكد حرص دولة قطر على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي، نظرًا لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الروابط بين البلدين.