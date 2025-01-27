مال وأعمال

بيردس للشحن والتفريغ تستهدف التوسع في السعودية والإمارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيردس للشحن والتفريغ تستهدف التوسع في السعودية والإمارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يناير 2025 08:12 مساءً - فاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ قال محمد بلال، مدير عام شركة بيردس للشحن والتفريغ، إنها تسعى لإضافة 15 إلى 20 مصنعًا جديدًا إلى قائمة عملائها هذا العام، بالتوازي مع تعزيز وجودها في السعودية والإمارات.

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وأضاف بلال، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن “بيردس” تخطط لنمو يتراوح بين 20% و25% في أعمالها خلال العام الجاري، رغم التحديات التي يواجهها السوق.

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وأكد أن هذه التحديات تجعل التنبؤ بحجم الأرباح في الفترة المقبلة “أمر بالغ الصعوبة”، مضيفًا أن الشركة تواصل العمل على زيادة حصتها السوقية، وتعزيز وجودها في الأسواق المستهدفة.

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وأوضح بلال أن الشركة تتبع سياسة متخصصة في توجيه عملائها نحو القطاعات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على المستوى العالمي، مثل: المواد الغذائية، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق الدولية.

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ولفت إلى أن الشركة تخدم حاليًا نحو 30 إلى 40 عميلًا من مصانع الورق والكرتون الكبرى، والعدد نفسه من مصانع الأغذية، وحوالي 10 مصانع في مجال الأدوية البيطرية، الذي يشهد إقبالا متزايدا في أسواق إفريقيا.

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وأشار بلال إلى انخفاض في أسعار الشحن مؤخرًا؛ نتيجة لانخفاض الطلب، وضرب مثلًا بأسعار الشحن إلى المملكة العربية السعودية موضحًا أنها انخفضت إلى حوالي 150 دولارًا للحاوية الواحدة مقابل 250 – 300 دولارًا، متراجعة 40% – 50% تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع مدير عام شركة بيردس ارتفاع حجم الطلب من السعودية وفلسطين والأدرن بنسبة تصل إلى 70% مع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أن الزيادة المتوقعة لن تشكل ضغطًا على قدرة السوق المحلية؛ “بفضل تنوع الشركات والسفن المتوافرة في السوق، وهو ما يسهم في تحسين قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق بكفاءة”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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