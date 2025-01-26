نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو السمدوني: أسعار الشحن تتوقف على تطورات الأوضاع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 07:11 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _أكد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة شركة فينيكس لخدمات الشحن، أن تحديد أسعار الشحن خلال الفترة القادمة يعتمد بشكل أساسي على تطورات تنفيذ الهدنة الراهنة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب مراقبة دقيقة للتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة، مع تحليل مستفيض للأوضاع الحالية للشركات والتوكيلات الملاحية الدولية.

وبيّن السمدوني في تصريحات لجريدة “دوت الخليج”، أن التوقيت الحاسم لإعلان الأسعار سيكون مرهونًا بما ستسفر عنه الأيام المقبلة من نتائج نهائية للهدنة، حيث أن الوضع الراهن يتسم بقدر كبير من الغموض وعدم اليقين، مما يصعب على الجميع تحديد مسار الأسعار بشكل دقيق في الوقت الراهن.

وأكد على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي يُتيح للشركات العودة رسميًا لاستخدام قناة السويس، ستكون الصورة أكثر وضوحًا في ما يتعلق بتحديد الأسعار واتجاهات حركة الشحن.

ولفت السمدوني إلى أن قناة السويس شهدت تأثيرات بالغة جراء الأحداث الإقليمية الأخيرة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وحرب غزة، مما دفع العديد من شركات الملاحة الدولية إلى البحث عن مسارات بديلة تتمتع بأعلى درجات الأمان، وهو ما انعكس سلبًا على حركة السفن التجارية وإيرادات القناة.

ومع ذلك، يرى أن الهدنة الحالية، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في المنطقة، يُعدان فرصة استراتيجية لاستعادة الثقة في قناة السويس وعودة حركة الملاحة فيها إلى مستواها الطبيعي.

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ونوٌه سكرتيرعام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، إلى أن الشركات العالمية تجري حاليًا دراسات استراتيجية معمقة للعودة إلى استخدام قناة السويس كممر رئيسي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي بالضرورة إلى استعادة الإيرادات إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل هذه الأزمات.

ونوه أن القناة تشكل خيارًا لا غنى عنه نظرًا لموقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها اختصار أوقات الرحلات وتقليل التكاليف بشكل ملحوظ مقارنة بالمسارات البديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية لقناة السويس في السنوات الأخيرة، ما جعلها أكثر قدرة على استيعاب حركة الملاحة العالمية بكفاءة عالية.

وأضاف أن المشاريع التي تم تنفيذها لتحسين الخدمات الملاحية وتوسيع القدرات اللوجستية أصبحت تشكل ركيزة أساسية لاستعادة مكانة القناة كممر ملاحي محوري على مستوى العالم. مشيرًا إلى أن جهود التطوير أسهمت في تعزيز قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة العالمية عبر الممر الملاحي، وهو ما يُعد نقطة جذب رئيسية لشركات الشحن العالمية.

وفي سياق متصل، دعا السمنودي إلى ضرورة تقديم حوافز تنافسية إضافية للشركات الملاحية العالمية، بما يشجعها على العودة بسرعة لاستخدام قناة السويس.

وأكد أن هذا التوجه سيُساهم في تحسين العائدات المالية للقناة وزيادة حصتها من حركة التجارة العالمية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ككل. كما أشار إلى أن عودة الملاحة عبر القناة لن تقتصر فقط على زيادة الإيرادات القومية، بل ستؤدي إلى تدعيم مكانة مصر كمركز محوري في حركة التجارة الدولية.

واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن استئناف حركة الملاحة عبر قناة السويس يمثل خطوة استراتيجية حيوية في استعادة التوازن لحركة التجارة البحرية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التطور سيعزز استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف إن دور قناة السويس في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب لا يزال محوريًا، وأن عودة السفن العالمية للممر الملاحي سيكون لها أثر كبير في تحقيق الاستقرار التجاري على المستوى الدولي.

وأكد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية في ضمان استدامة هذا النجاح من خلال تعزيز التعاون المشترك وتحسين بيئة العمل بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.