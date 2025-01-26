مال وأعمال

المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن…

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  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 1/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 2/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 3/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 4/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 5/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 6/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 7/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 8/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 9/10
  • المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان: التنبؤ بأسعار الشحن… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 06:15 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ يرى عمر غاربو، المدير العام لشركة “ميرسك” في مصر ولبنان، أن التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر بدأت تهدأ بشكل ملحوظ ، ما أسهم في تخفيف حدة المخاوف بشأن حركة الملاحة.

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وأكد غاربو أن التنبؤ بحركة أسعار الشحن في المرحلة الحالية لا يزال أمرًا بالغ الصعوبة، موضحًا أن التقلبات الجيوسياسية والأمنية ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق، ما يجعل من العسير تحديد اتجاهات الأسعار في المستقبل القريب.

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وأشار في تصريحات لجريدة دوت الخليج إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا في حال استقرار الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، واستئناف الخطوط الملاحية عملها بشكل منتظم، وهو ما يعتمد على استقرار المنطقة كشرط أساسي لتحقيق استعادة طبيعية لحركة الشحن.

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أضاف غربو: “يظل استقرار الوضع الأمني في البحر الأحمر، وخاصة في منطقة باب المندب، هو العامل الحاسم لاستئناف حركة الشحن البحرية بشكل طبيعي، ونحن في ميرسك نراقب الوضع عن كثب”.

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الاستثمارات في قطاع السيارات ستنعش حركة الشحن البحري قريبا

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على صعيد آخر، توقع المدير العام لشركة ميرسك في مصر ولبنان، أن يشهد الطلب على خدمات الشحن البحري زيادة ملحوظة في الفترة القادمة، خاصة مع دخول شركات دولية جديدة في السوق المصرية لاسيما في قطاع صناعة السيارات، حيث من المُرجح أن تساهم استثمارات الشركات الأجنبية التي تخطط للتوسع في مصر في تحفيز حركة الشحن. ومع ذلك، شدد على أن تقدير الزيادة في حجم الطلب يظل أمرًا صعبًا في ظل الظروف المتقلبة.

وفيما يتعلق بحركة الملاحة عبر قناة السويس، نوٌه غاربو إلى أن استئناف شركات الشحن الكبرى مرور سفنها عبر القناة بشكل كامل يتوقف على استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأضاف: “شركة ميرسك مستعدة تمامًا لاستئناف عملياتها في قناة السويس، ونحن على أهبة الاستعداد للعودة إلى العمل بشكل كامل في حال استقرارالوضع الأمني وضمان سلامة أطقم السفن”، مؤكدًا أن الشركة تراقب عن كثب جميع التطورات الإقليمية، كما أن استقرار الوضع في البحر الأحمر وباب المندب سيكون له تأثير مباشر على تدفق السفن عبر القناة، وبالتالي على حركة التجارة العالمية، ما يفتح المجال لاستئناف العمليات التجارية بصورة أكثر انتظامًا وفاعلية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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