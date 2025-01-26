نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد العرجاوي: انخفاض أسعار الشحن بنسبة تصل إلى 20% خلال شهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 05:15 مساءً - محمد أحمد وفاطمة أبو زيد ويارا الجنايني _ قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، إن الاتجاه العام لأسعار الشحن لن يتضح بصورة دقيقة إلا بعد إتمام دورة كاملة لعمليات الشحن، والتي تستغرق عادة نحو 20 يومًا إلى شهر كحد أقصى.

وأكد أن السوق تشهد حاليًا حالة من الترقب، مع توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، خاصة إذا استمر الاستقرار النسبي في الأوضاع السياسية في المنطقة.

وأشار العرجاوي، في تصريحات لجريدة “دوت الخليج”، إلى أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وخصوصًا في غزة وحوض البحر الأحمر، سيُساهم في استعادة قناة السويس لمكانتها كممر ملاحي رئيسي على الصعيد الدولي، مضيفًا إن السفن التي اضطرت مؤخرًا لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات ستعود للاستفادة من مزايا العبور عبر قناة السويس.

وأوضح أن طريق رأس الرجاء الصالح يمثل خيارًا مكلفًا وبطيئًا مقارنة بالممر الملاحي المصري، ما يجعل من عودة السفن للقناة أمرًا حتميًا لخدمة مصالح الخطوط الملاحية.

الاستثمار في بنية تحتية قوية يدعم تجارة الترانزيت

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وأكد العرجاوي أن مصر، من خلال استثماراتها الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية للممر الملاحي لقناة السويس، بما في ذلك ميناء السخنة وبورسعيد شرق القناة، أصبحت تمتلك القدرة على تعزيز تجارة الخدمات والترانزيت.

وأضاف إن تجارة الترانزيت تُعد من أكثر القطاعات الاقتصادية أهمية، إذ تُساهم في تحقيق عوائد كبيرة دون تكاليف إنتاجية متكررة.

وأشار إلى أن استغلال هذه التجارة، خاصة من خلال تحسين التسويق والترويج، سيُساهم في تعزيز مكانة قناة السويس كمحور عالمي للتجارة البحرية.

وأوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الشركات العالمية التي تعتمد على قناة السويس ستُعيد صياغة استراتيجياتها التشغيلية بما يتماشى مع التحولات الحالية في التجارة الدولية.

ولفت إلى أن هذه الشركات تمتلك إمكانات ضخمة، من حيث أساطيلها العملاقة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية بالتزامن مع إستقرار الأوضاع الجيوسياسية، مشددًا على أن القناة ستشهد زيادة في عدد السفن العابرة، مما يُساهم في خلق سوق تنافسية تُسهم في خفض تكاليف الشحن البحري عالميًا.

وفي سياق الحديث عن التجارة الدولية، أكد العرجاني أن الصين تُشكل نحو 35% من إجمالي حجم التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التجارة تنقسم بين المنتجات النهائية والمواد الخام.

وأضاف إن تحسن الأوضاع في المنطقة سيُساهم بشكل كبير في زيادة حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس، وهو ما سيدفع نحو تحقيق نمو كبير في إيرادات القناة على المدى المتوسط.

وأكد على أن قناة السويس تمتلك مقومات فريدة تُمكنها من تجاوز التحديات الحالية واستعادة معدلات النمو، متوقعًا أن تشهد الإيرادات تحسنًا ملحوظًا بحلول نهاية عام 2025، مع تعزيز دورها كمركز تجاري عالمي، مدعومة بالاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي العالمي.