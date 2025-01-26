هشام زعزوع: عقب انتهاء حرب غزة.. توقعات إيجابية للاقتصاد…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 03:15 مساءً - سمر السيد _ قال وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، إن توقف الحرب يعد بادرة خير للاقتصاد المصري بصورة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة، متوقعًا أن تشهد الإيرادات ارتفاعًا وتحسنًا إيجابيًأ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ«دوت الخليج»، إن متوسط إنفاق السائح الأجنبي في مصر يبلغ 1000 دولار أسبوعيًا، وبالتالي من المتوقع ومع استقرار الأوضاع بالقطاع الفلسطيني أن يرتفع عدد السائحين الوافدين لزيارة المقاصد السياحية المصرية إلى 16 مليون سائح بنهاية العام الجاري 2025.

وتوقع زيادة حجم إيرادات السياحة لتتجاوز 16 مليار دولار تقريبًا بنهاية العام الجاري، مقابل 15 مليار تقريبًا تم تحقيقها بنهاية العام الماضي، لاسيما أن عداد السياح الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة كان يقترب من 16 مليون سائح.

وبخصوص أبرز الجنسيات المرشحة للزيادة بقوة، قال إن سائحي قارة أوروبا سواء الشرقية والغربية، بجانب البلدان العربية وخاصًة الخليج العربي تستحوذ على النسبة الأكبر للسائحين الوافدين لمصر بصورة عامة، بواقع 80% تقريبًا من الحركة الإجمالية الوافدة في ضوء اعتبارات القرب الجغرافي.

وتمثل السياحة القادمة من باقي دول العالم ومنها الصين على سبيل المثال النسبة المتبقية من الحركة السياحية.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق. أن قطاع السياحة شهد تطورًا ملحوظًا خلال العام الماضي، مع استقبال مصر 15.7 مليون سائح، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد تبرز حجم الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وتبذل الحكومة جهودا حثيثة في دعم القطاع السياحي، من خلال تحسين الخدمات وتطوير المواقع السياحية، بهدف تحقيق قفزات نوعية في أعداد السائحين والإيرادات السياحية خلال الأعوام المقبلة.