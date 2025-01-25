مال وأعمال

منظمة التجارة العالمية تحذر من عواقب تعريفات ترامب الجمركية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر منظمة التجارة العالمية تحذر من عواقب تعريفات ترامب الجمركية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 25 يناير 2025 12:19 مساءً - وكالات_ حذرت منظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، من نشوب حرب تجارية بسبب الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها.

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وذكرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن اندلاع أي حروب تجارية رداً على تهديدات الإدارة الأميركية الجديدة بفرض تعرفات جمركية ستكون كارثية العواقب على نمو الاقتصاد العالمي، وطالبت الدول بعدم الرد.

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وقالت مديرة المنظمة: “إذا حدث رد فعل مقابل، سواء على التعرفات الجمركية بنسبة 25% (المهددة بها كندا والمكسيك) أو 60% (المهددة بها الصين)، وعدنا إلى ما كنا عليه في ثلاثينيات القرن العشرين، فسنرى تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أكثر من 10%، هذا كارثي، الجميع سيدفع الثمن”، بحسب وكالة .

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وتشير تصريحات إيويالا إلى الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية عندما اتخذت الدول قيوداً تجارية في رد على قانون أمريكي للرسوم الجمركية في العام 1930.

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وأضافت إيويالا: “نحن نقول للأعضاء لدينا في منظمة التجارة العالمية: لديكم سبل أخرى، حتى لو تم فرض رسوم جمركية، يرجى التزام الهدوء”.

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وحثت مديرة منظمة التجارة العالمية الدول على دراسة خياراتها، واستخدام النظام الذي وضعته المنظمة في حل النزاعات.

وأشارت إيويالا إلى “تفاؤلها” بتأجيل الرئيس الأمريكي فرض التعرفات الجمركية على السلع المستوردة من بعض الدول مثل كندا والمكسيك، وإصداره أوامر بإجراء تحقيقات في الممارسات التجارية بدلاً من ذلك.

وحث مبعوث البرازيل ألكسندر بارولا، خلال نفس الاجتماع بمنتدى دافوس، الولايات المتحدة على الامتناع عن فرض التعرفات الجمركية في المقام الأول، قائلاً: “أعتقد أن استخدام الرسوم الجمركية لأغراض سياسية يؤدي إلى تداعيات سلبية وسيضر حقاً بالنظام الدولي القائم على القواعد… أعتقد أن هذه رسالة سيئة”.

وتبدأ أوكونجو أيويالا، التي شغلت منصب وزيرة المالية بنيجيريا في وقت سابق، ولايتها الثانية كمديرة لمنظمة التجارة العالمية خلال العام الحالي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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