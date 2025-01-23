“سيكم” تعتزم استثمار 3 ملايين يورو لتوسيع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 01:13 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم مجموعة سيكم المصرية، المتخصصة في الزراعة الحيوية والعضوية، ضخ استثمارات بقيمة 3 ملايين يورو خلال عام 2025؛ لتعزيز أنشطتها وتوسيع إنتاجها.

وقال حلمي أبو العيش الرئيس التنفيذي للمجموعة، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إن الاستثمارات الجديدة ستشمل تحديث مصنع المياه بشركة “إيزيس”، وتوسيع خطوط الإنتاج في شركتي “أتوس” و”لوتس”.

وأشار إلى تمويل مشروع مبتكر لتحويل مخلفات النخيل إلى منتج “Palm Peats” صديق للبيئة، كبديل مستدام لمادة “Peat Moss”؛ لتحسين دخل المزارعين وتعزيز ممارسات الاستدامة.

خطط لزيادة الصادرات 25%

وأضاف أبو العيش أن صادرات المجموعة بلغت 16 مليون يورو خلال عام 2024، مع توقعات بزيادتها بنسبة 25% في 2025 لتصل إلى 20 مليون يورو.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأوضح أن “سيكم” تخطط لتوسيع أنشطتها الإقليمية، من خلال استثمار نحو مليون دولار في السوق السعودية، و500 ألف دولار في السوق الجزائرية؛ لتعزيز حضورها وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

300 مليون جنيه رأسمال الشركة.. و32% الحصة السوقية المستهدفة

وعلى صعيد الحصة السوقية، أكد أبو العيش أن سيكم تستحوذ حاليًا على 26% من سوق الأعشاب في مصر، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 32% خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونوّه بأن المجموعة في عام 2024 أطلقت 10 منتجات جديدة، من بينها: القهوة الخضراء، مشيرًا إلى أن إجمالي رأسمال المجموعة الحالي يبلغ نحو 300 مليون جنيه.