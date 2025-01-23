نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة “SES” تستهدف أعمالا بقيمة 150 مليون جنيه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 12:15 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال أحمد نجيب المدير التجاري لشركة سمارت للحلول الهندسية SES لمشروعات الطاقة الشمسية، إنها تستهدف حجم أعمال بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام 2025، وتوليد قدرات إنتاجية تصل إلى 10 ميجاوات.

وأشار نجيب، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، إلى أن الشركة سجلت حجم أعمال بقيمة 130 مليون جنيه في عام 2024 بنسبة نمو 50% مقارنة بـ67 مليون جنيه في عام 2023، موضحًا أن نسبة النمو الحقيقية بلغت 25% فقط؛نظرًا لتأثيرات التعويم وفروق أسعار العملة.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على المرحلة الثانية من محطة الطاقة الجديدة والمتجددة لمصنع رويال بقدرة إنتاجية 1.1 ميجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 20 مليون جنيه، متوقعًا الانتهاء من تركيبها خلال يناير الجاري.

ولفت نجيب إلى أن الشركة انتهت في عام 2020 من تركيب محطة بقدرة 360 كيلووات؛ ما ساهم في تلبية 60% من احتياجات المصنع من الطاقة عبر مصادر متجددة.

وأضاف المدير التجاري لشركة SES أنها على وشك تسليم المرحلة الرابعة من محطة الطاقة الشمسية لشركة نيسان، بإجمالي طاقة إنتاجية 3.8 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية 42 مليون جنيه، متوقعًا إصدار تراخيص الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال يناير أو فبراير المقبل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتابع: كما تخطط الشركة للبدء في مشروع تحسين سبل معيشة صغار المزارعين في المنيا وأسوان، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبرنامج IFAD الممول من الأمم المتحدة، بداية فبراير المقبل.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحويل نظم الزراعة والري التقليدية إلى نظم حديثة باستخدام تقنيات الري بالتنقيط أو الرشاشات، بجانب تركيب محطات شمسية صغيرة بديلًا عن استخدام الديزل في رفع المياه من الترع؛ مما يتيح توصيل الكهرباء إلى صغار المزارعين دون مقابل.

وأضاف نجيب أن البرنامج يتضمن تركيب 30 محطة طاقة شمسية صغيرة بقدرات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 60 حصان، بتكلفة استثمارية حوالي 25 مليون جنيه، متوقعًا الانتهاء من المشروع خلال 3 أشهر.