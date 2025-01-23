نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي: انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 12:15 مساءً - يارا الجنايني _ صرّح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن إيرادات قناة السويس، التي طالما كانت ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة، شهدت انخفاضًا حادًا خلال العام الماضي نتيجة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة.

وأوضح الرئيس خلال مشاركته مأدبة غذاء أمس في الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ،أن القناة حققت في سنوات سابقة عوائد بلغت 10.5 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تصل إلى 12 أو حتى 13 مليار دولار سنويًا، لولا تداعيات الأزمة التي عصفت بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات القناة بلغت 10.2 مليار دولار عام 2023، بينما كان من المرتقب أن ترتفع إلى 12.4 مليار دولار العام الماضي. ومع ذلك، تسببت الظروف الاستثنائية الراهنة في تراجع الإيرادات إلى 4 مليارات دولار فقط، مسجلة انخفاضًا غير مسبوق بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عام واحد.

وتناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأثر الكبير لهذا التراجع على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تلك الإيرادات كان من شأنها أن تسهم بشكل جوهري في سد احتياجات الإنفاق الحكومي وتحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف: “هذه الموارد التي افتقدناها هي أموال كانت ستذهب مباشرة إلى خزانة الدولة، ومن ثم تعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتفاقمة التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدؤوب.”

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وأشار الرئيس إلى أنه رغم إدراكه لرغبة المواطنين في الشعور بتحسن ملموس في الأوضاع المعيشية، فإن تحسين هذه الأوضاع مرهون بقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها واستمرارها في تنفيذ مشروعاتها التنموية.

وتابع قائلاً: “الأمور لن تتحسن إلا عندما يتوافر لدينا الإنفاق الكافي، ولن أستطيع تقليص الدين العام في هذه المرحلة، رغم أمنيتي بذلك، لأن ذلك يتطلب إجراءات قد تعيق التقدم التنموي مثل تقليص الخدمات الأساسية، وهو أمر لا يمكن القبول به.”

وتطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أزمة انقطاع الكهرباء، موضحًا أن تشغيل محطات الكهرباء وشبكات النقل يتطلب توفير مواد تشغيلية مثل الغاز والمازوت، بتكلفة سنوية تصل إلى 20 مليار دولار.

وأكد أن الدولة لا تعاني من مشكلات في البنية التحتية للكهرباء، ولكن التحدي الأساسي يتمثل في تدبير الموارد اللازمة لتشغيل هذه المنظومة الحيوية.

وأضاف: “لن أعود إلى سياسة تقليص الكهرباء لتوفير الأموال، رغم أن ذلك وفرّ لنا ملياري دولار سنويًا في السابق، لأن الأولوية الآن لتوفير الخدمات الأساسية دون المساس بحياة المواطنين ، إضافة إلى توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين.”

وختم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحاته بالتأكيد على أن تجاوز هذه المرحلة الحرجة يتطلب العمل الجاد والإرادة الصلبة والصبر، مشيرًا إلى أن مواجهة الأزمات الراهنة ليست تحديًا مصريًا فقط، بل معضلة تواجه العديد من الدول ذات الظروف المشابهة.