ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:17 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير، وذلك بسبب إرسال مادة الفنتانيل المخدرة من الصين إلى المكسيك وكندا.

وفي حديثه للصحافيين في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء، أضاف ترامب أنه قد فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.

كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا، إلى أن الولايات المتحدة تواجه اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وقال ترامب، مكررًا تصريحات أدلى بها يوم الإثنين: “الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذلك، سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة… لتحقيق العدالة”.