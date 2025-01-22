مال وأعمال

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية

0 نشر
0 تبليغ

  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 1/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 2/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 3/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 4/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 5/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 6/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 7/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 8/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 9/10
  • ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:17 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين اعتبارًا من الأول من فبراير، وذلك بسبب إرسال مادة الفنتانيل المخدرة من الصين إلى المكسيك وكندا.

predco_adv_2021

وفي حديثه للصحافيين في البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء، أضاف ترامب أنه قد فرض بالفعل رسومًا جمركية كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.

E-Bank
BonatMisr

كما أشار الرئيس الأمريكي أيضا، إلى أن الولايات المتحدة تواجه اختلالات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

بنك التعمير والاسكان
AYADY

وقال ترامب، مكررًا تصريحات أدلى بها يوم الإثنين: “الاتحاد الأوروبي سيئ للغاية معنا. لذلك، سيواجهون الرسوم الجمركية. إنها الطريقة الوحيدة… لتحقيق العدالة”.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا