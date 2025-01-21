أسعار الذهب المحلية ترتفع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 3780 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 15 جنيهًا، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 3780 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ارتفاع أسعار الذهب محليا جاء بالتزامن مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية بفعل تراجع الدولار، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على خطط رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا لتسجل مستوى 2729 دولار.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، واختتم حول 3765 جنيهًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2703 دولارات، واختتمت حول 2708 دولارات.

وأشار إمبابي إلى أن احتمال قيام ترامب بتطبيق رسوم جمركية على الذهب والفضة أدى إلى عدم اليقين بالأسواق، وهو ما دفع العقود الآجلة للذهب للارتفاع لمستويات كبيرة.