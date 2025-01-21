سيمنز الألمانية تتطلع لتطوير تعاونها مع مصر في مجال الطاقة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 05:15 مساءً - أكد بيتر كويرتي، عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة “سيمنز” الألمانية، أن المجموعة تتطلع لتطوير تعاونها مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة، في ضوء عزم الحكومة تطوير هذا القطاع المهم، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما أعرب أيضاً عن تطلعه للتعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي عبر بناء الكوادر المصرية في هذا المجال.

جاء ذلك، خلال خلال الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي “دافوس 2025” بسويسرا.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري بالتعاون مع شركة ” سيمنز” والاستعداد لاستقبال مسئولي الشركة في أي وقت بمقر الحكومة، وذلك في ظل الشراكة الكبيرة والمهمة بين الجانبين في العديد من المجالات.

وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أن الحكومة حريصة على متابعة الشراكة بين الجانبين، وتوسيع أطر تلك الشراكة لترقى إلى مستوى أشمل؛ لتتضمن مجالات جديدة تتميز فيها الشركة بالخبرات اللازمة.

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بدوره، أشاد ” بيتر كويرتي” بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركة، بجانب القيام بتذليل أي معوقات قد تواجهها، إضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بها مع مختلف الوزارات والجهات المختصة، ولاسيما في ضوء حرص الحكومة على تطوير جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع النقل، لافتا إلى عزم الشركة متابعة مختلف مشروعاتها بمصر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مُتابعة تنفيذ مختلف مقترحات التعاون بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.