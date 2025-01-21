1.1 مليار دولار صادرات الطباعة والتغليف المستهدفة بنهاية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:17 مساءً - فاطمة أبو زيد _ يستهدف المجلس التصديري للطباعة والتغليف زيادة بنحو 10% في صادرات القطاع، لتصل إلى مليار و100 مليون دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بمليار دولار في العام الماضي.

وأوضح نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج، أن المجلس يسعى إلى فتح أسواق جديدة، خصوصًا في إفريقيا، مع التركيز على شمال القارة، ودول الخليج، إلى جانب أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار إلى أن السياسات الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الدول الآسيوية تمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في السوق الأمريكية.

وكانت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس، قد أشارت في وقت سابق، إلى ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 6% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024، لتصل إلى 630.5 مليون دولار مقارنة بـ597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت إبراهيم أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 126.4 مليون دولار، بزيادة 11.01% مقارنة بـ113.9 مليون دولار في 2023.

تابعنا على | Linkedin | instagram

كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 261%، لتصل إلى 28.5 مليون دولار مقارنة بـ7.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.