ميزان المدفوعات يتحول إلى عجز بقيمة 991.2 مليون دولار في…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 991.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة يوليو – سبتمبر 2024)، مقارنةً بفائض قدره 228.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجع البنك المركزي المصري العجز إلى ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة المقابلة، نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار.

بالإضافة إلى تراجع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 22.1% ليسجل نحو 4.1 مليار دولار، متأثرًا بانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية.

في المقابل، حدّ من تفاقم العجز ارتفاع التحويلات الجارية بنسبة 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار، مدعومةً بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما شهدت الإيرادات السياحية تحسنًا ملحوظًا ساهم في دعم الحساب الجاري.

وعلى صعيد المعاملات الرأسمالية والمالية، حقق ميزانها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بصافي تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بقيمة 2.7 مليار دولار.