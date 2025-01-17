مال وأعمال

ميرسك: سنعود للشحن عبر البحر الأحمر عندما يكون ذلك آمنا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك: سنعود للشحن عبر البحر الأحمر عندما يكون ذلك آمنا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 17 يناير 2025 07:13 مساءً - بلومبرج _ أبدت شركة حاويات الشحن ميرسك العالمية، حذرها تجاه العودة السريعة للشحن عبر البحر الأحمر، وذلك بعدما أشارت جماعة الحوثي اليمنية إلى وقف هجماتها على السفن التجارية.

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وقالت “ميرسك” في بيان اليوم، أنها ستواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، مؤكدة العودة إلى البحر الأحمر والإبحار عبر باب المندب عندما يكون ذلك آمناً.

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أضافت، أنه من السابق لأوانه التكهن بموعد العودة، لافتة أن هذه التطورات تمثل خطوة ضرورية نحو الاتجاه الصحيح.

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البحر الأحمرشركة ميرسك العالمية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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