نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 40.8 مليار دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 يناير 2025 08:10 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تحقيق الصادرات السلعية غير البترولية طفرة كبيرة خلال عام 2024، مسجلة 40.8 مليار دولار، مقارنة بـ35 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 17%.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تعزيز الإنتاجية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية سجل أداءً متميزًا بتجاوز صادراته 5.8 مليار دولار، وهو ما يعكس تطور الصناعات المتقدمة في مصر، التي تمثل محورًا استراتيجيًا في خطط الحكومة لدعم القطاع الصناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل العمل على تحسين أداء مختلف القطاعات التصديرية، من خلال إطلاق مبادرات داعمة للتصدير وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين، مشددًا على أهمية استمرار هذا الزخم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

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