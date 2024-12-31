وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لهجوم إلكتروني والشبهات تدور…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - العربية.نت_ تعرضت وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق إلكتروني وصفته بأنه حادث أمني كبير، نُسب إلى جهة مدعومة من الدولة الصينية، حسب وثيقة اطلعت عليه وكالة “بلومبرج”.

وجرى الاختراق عبر مزود برامج خارجي يدعى BeyondTrust حيث تمكن المخترقون من الوصول إلى خدمة قائمة على السحابة تُستخدم لتقديم الدعم الفني لمكاتب الوزارة.

وأفادت الوزارة بأن الوثائق التي تم الوصول إليها كانت غير سرية، وأن الخدمة المتضررة أُوقفت بالكامل.

وتشير التقارير إلى تورط قراصنة صينيين في الحادث، بينما نفت السفارة الصينية الاتهامات، معتبرة إياها هجمات تشويهية لا تستند إلى أدلة.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من عمليات التجسس الإلكتروني التي تستهدف الولايات المتحدة، بما في ذلك شركات الاتصالات، وهو ما أثار مخاوف كبيرة على المستوى الوطني.

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وأكدت وزارة الخزانة أن التحقيقات جارية بالتعاون مع وكالات أمنية واستخباراتية، بينما تتلقى الدعم من مزود الخدمة المتضرر، شركة BeyondTrust.