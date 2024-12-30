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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد روسيا ينمو 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أشارت تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في روسيا 3.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع 3.2 بالمئة في الشهر السابق.
وقالت الوزارة إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر.
وكان المركزي الروسي قد حافظ على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 21 بالمئة، ليؤجل بذلك المزيد من الزيادات فيما يعاني لكبح التضخم الناتج عن الإنفاق الحكومي على الحرب ضد أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي سنوي إن الاقتصاد قد ينمو بنسبة 4% هذا العام لكن التضخم يشكل إشارة مقلقة.
وأكد إن اقتصاد روسيا مستقر رغم بعض التضخم المفرط الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
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