مال وأعمال

مدبولي يتابع مع وزير الخارجية دعم علاقات التعاون والتنمية مع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع مع وزير الخارجية دعم علاقات التعاون والتنمية مع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الأحد، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون مع الدول الأفريقية.

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وأكد مدبولي، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التاريخية مع الدول الأفريقية ، وحرص مصر على دعم علاقات التعاون والتنمية مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات.

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وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في الدول الأفريقية في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوب القارة في التنمية والسلام والرخاء.

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من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، قيام وزارة الخارجية بمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، منوهاً إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم التنمية الشاملة بدول القارة عبر الدورات التدريبية وبناء الكوادر ونقل الخبرات في مختلف المجالات.

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وتناول وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارة لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشترك مع الدول الأفريقية، لاسيما في ظل عضوية مصر باتفاقية التجارة الحرة القارية وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية.

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وشدد وزير الخارجية على الدور المهم الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية من أجل دعم المصالح المصرية بالقارة الأفريقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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