عمرو فتوح: القطاع الصناعي حجر الزاوية في تعزيز النمو

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال عمرو فتوح رئيس مجلس إدارة شركة بولي بلاست المتخصصة في تصنيع ألواح البولي كاربونيت المضاد للكسر “بديل الزجاج”، إن القطاع الصناعي يشكل حجر الزاوية في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد فتوح على أهمية تقديم دعم فعال للقطاع الصناعي، من خلال سياسات مالية ونقدية محفزة، وتحسين بيئة الاستثمار، بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أهمية الابتكار في إيجاد حلول إبداعية للمشكلات المزمنة مثل الفجوة التمويلية، وضعف البنية التحتية، ومعوقات التصدير.

وأوضح فتوح، أن الإصلاح الاقتصادي الفعّال يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنية، من المستثمرين ورجال الصناعة إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في عملية اتخاذ القرار.

تابعنا على | Linkedin | instagram

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًّا للتنمية الاقتصادية، ولها دور كبير في تحسين مستوى المعيشة.

وأكد أن أصحاب هذه المشروعات يجب أن يكون لهم دور مؤثر في مناقشة القضايا الاقتصادية ووضع الإاستراتيجيات المستقبلية.

ويرى فتوح حاجة الاقتصاد إلى رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، ما يساعد على التعرف على التحديات الحقيقية التي يواجهها كل قطاع اقتصادي.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين جميع فئات الاقتصاد المصري سيساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.