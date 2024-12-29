ملف.. مصنعون: تشجيع الاستثمار المحلي مفتاح جذب الأجنبي

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال عدد من المصنعين إن جذب الاستثمارات الأجنبية خطوة حيوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التكنولوجيا، وفتح الأسواق العالمية.

أضافوا أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل إجراءات مهمة، مثل إصدار قوانين جديدة لتحسين مناخ الأعمال وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة.

وتابعوا أن هذه الجهود تواجه تحديات عديدة، أبرزها البيروقراطية التي تعيق تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير بيئة عمل تنافسية وعادلة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأوضحوا أن هناك ضرورة لتطوير البنية التحتية، ودعم الصناعات المحلية، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان استفادة الاقتصاد المحلي من الاستثمارات الأجنبية.

نوه المصنعون إلى أهمية الاستقرار التشريعي وثبات سعر الصرف، باعتبارهما عاملين رئيسيين لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، مع دعوة الحكومة إلى تبني حلول مبتكرة لتحجيم الفجوة الدولارية وزيادة الصادرات.

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