أحمد وجيه: الشركات المحلية تواجه منافسة غير متكافئة

دبي - احمد فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2024 05:11 مساءً - فاطمة أبو زيد ومحمد أحمد _ قال المهندس أحمد وجيه رئيس مجلس إدارة شركة GBS المتخصصة في توريد وتركيب معدات المصانع، إن السياسات الحكومية في مصر تهدف بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية.

وأشار في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن هناك جهودًا ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار، عبر تنفيذ المشروعات القومية وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع وجيه، أنه رغم تحسن الدعم الحكومي، تواجه الشركات المحلية تحديات في التنافس مع الشركات الأجنبية، نتيجة الفجوة في القدرات التقنية والتمويلية.

وفيما يتعلق بتأثير الاستثمارات الأجنبية على القطاع الصناعي، أوضح وجيه، أنها ستساهم في زيادة الطلب على المنتجات والخدمات.

ومع ذلك، شدد على أن الفوائد ستكون أكبر إذا توافرت شراكات فعالة بين الشركات الأجنبية والمحلية، مؤكدًا أن المنافسة لا تزال غير متكافئة في بعض الأحيان بسبب الامتيازات التي تحظى بها الكيانات الأجنبية.

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فجوة تمويلية وتقنية كبيرة مع الاستثمارات الأجنبية

وكشف وجيه عن أبرز التحديات التي قد تواجهها الشركات المحلية، بما في ذلك نقص التمويل والتكنولوجيا المتقدمة، وصعوبة التكيف مع المعايير العالمية التي تفرضها الشركات الأجنبية.

وأضاف أن هذه التحديات تعود جزئيًّا إلى القيود البيروقراطية التي تعيق الشركات المحلية.

وفيما يخص نقل التكنولوجيا والابتكار، أكد وجيه أن الفرص لا تزال قائمة في السوق المحلية، مشيرًا إلى حاجة الشركات إلى مزيد من التأهيل للاستفادة بشكل أكبر من هذه الفرص. ولفت إلى أهمية تطوير مهارات الشركات المحلية لتلبية متطلبات الشراكات مع المستثمرين الأجانب.

وشدد أحمد وجيه على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية في مصر، بهدف مساعدة الشركات المحلية على التنافس والازدهار.