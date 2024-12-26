خالد أبو المكارم: انخفاض المساندة بصندوق دعم المصدرين 70%…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - باره عريان_ أكد المهندس خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الصادرات المصرية شهدت زيادة قدرها 4 مليار دولار منذ بداية العام، حيث تخطت 36.3 مليار دولار تقريبا في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 32 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام السابق، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 38 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، بزيادة تفوق نسبتها 10% تقريبا، عن العام الماضي.

وأشار أبو المكارم في تصريحاته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، إلى أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، موضحًا انخفاض الدعم المقدم من صندوق رد الأعباء التصديرية بنسبة 70%، سيسفر عن بعض الصعوبات حتى يونيو المقبل، لحين تغيير البرنامج.

ورأى أن القيمة التي تم تخصيصها لبرنامج دعم الصادرات الجديد بنحو 23 مليار جنيه، تتسم بكونها غير كافية، منوهًا إلى أن أقل قيمة لرد الأعباء يحتاجها المصدرين من الصندوق، هي 50 مليار جنيه، وذلك حتى يتمكنوا من تحقيق المستهدفات المرجوة، والوصول بالصادرات المصرية إلى 60 و70، بل 140 مليار جنيه.