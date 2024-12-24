ولي عهد البحرين يستقبل وزيرة التضامن للمشاركة في اجتماع مجلس…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:11 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تستضيفها مملكة البحرين.

وأكد ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تدعم كافة المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في مختلف أصعدة التنمية، مشيرًا إلى أهمية الدفع بالتكامل العربي في كافة المجالات لا سيما في مجالات التنمية الاجتماعية، بما يحقق تطلعات أبناء الدول العربية وينسجم مع رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.

وأعرب ولي عهد مملكة البحرين عن تمنياته لرؤساء الوفود المشاركة بالتوفيق والنجاح، وأن تكون مخرجات أعمال الدورة دافعًا لمزيدٍ من التعاون العربي بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة.

وأكد أهمية اللقاءات على مختلف مستويات المسؤولية بالدول العربية التي تعزز من تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب العربية في كافة المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، لافتًا إلى دور مبادرات وبرامج التنمية الاجتماعية المحفزة للإنتاجية والإبداع والمعززة للتكافل الاجتماعي في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.

من جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عن تقديرهم لولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري على ما يبديه من اهتمامٍ وحرصٍ مستمر بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، والدفع به نحو نطاقاتٍ أكثر تقدمًا، متمنيين لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.