أوراسكوم للمناطق الصناعية تطلق مشروعا جديدا في السخنة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2024 04:16 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية عن إطلاق مشروع صناعي جديد في العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة ستس “SETS” التي ستتولى تصميم وتنفيذ المشروع.

وقال المهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج” على هامش المؤتمر الخاصة بتوقيع العقود ، إن حجم استثمارات المشروع يصل الي 13 مليار جنيه ويشمل تطوير البنية التحتية والمرافق الصناعية، ويستهدف تطوير الصناعات التحويلية الصديقة للبيئة مع التركيز على الاستدامة البيئية.

وأشار البطريق إلى أن المشروع يمتد على مساحة 3.3 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه حوالي 10 سنوات.

ولفت إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحويل منطقة السخنة إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة وفقًا للمعايير العالمية، مما يعزز التوسع المستدام والابتكار في تصميم المناطق الصناعية.

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وأضاف، أنه من المستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل يلتزم بالمعايير البيئية العالمية، مما يدعم فرص النمو المستدام في مصر والمنطقة.

كما أشار إلى أن الشركة تواصل توسيع استثماراتها في مصر وخارجها لتلبية احتياجات المجتمع الصناعي والعملاء.

وأكد البطريق أن المشروع سيكون إضافة نوعية للقطاع الصناعي المصري، ويسهم في التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية صناعية رائدة.

وأوضح أن العديد من المصانع في المنطقة بدأت بالفعل في التوافق مع المعايير البيئية الدولية، بما في ذلك استخدام الهيدروجين كجزء من جهود الاستدامة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أوضح البطريق أن الحكومة المصرية توفر تسهيلات أكبر للمستثمرين في القطاع الصناعي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري. وعبّر عن تفاؤله بمستقبل القطاع الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة ودعم القيادة السياسية سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.